Вулканическая лава навсегда изменила рельеф острова Пальма

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Лава из извергающегося на канарском острове Пальма вулкана продолжает менять его рельеф. Остров уже никогда не будет выглядеть как прежде, говорят эксперты.
Сейчас лава стекает в море, меняя контур побережья. То, что когда-то было прямой береговой линией, теперь имеет вулканическую выпуклость, которая продолжает расширяться. Вулканологи говорят, из-за нескончаемых потоков лавы температура воды в окрестностях выросла в среднем на 3 градуса.
Кроме того, лава уже поглотила 981 здание на острове, который объявлен зоной катастрофы.