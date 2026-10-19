Первое похищение произошло в ночь на воскресенье в Санта-Колома-де-Граменет под Барселоной. Четверо мужчин в масках силой затолкали человека в автомобиль возле его дома и увезли. По словам жены похищенного, он занял чуть больше 1000 евро, но кредиторы потребовали вернуть уже 4000. Полиция проверяет, связано ли похищение с этим долгом.

Спустя четыре часа похожий случай произошёл в Пиренеях, в районе Серданья. Там полиция обнаружила похищенного мужчину связанным в автомобиле, с лёгкими травмами. Его доставили в больницу.

По последним данным, первый мужчина ещё не найден. Mossos расследуют оба преступления, но пока не видят между ними связи. Всего с начала сентября в Каталонии зарегистрировано уже шесть подобных случаев.