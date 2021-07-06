Врач, ответственная за борьбу с ковидом в Наварре, погибла в автокатастрофе

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В Испании водитель, управлявший грузовиком под действием наркотиков, врезался в автомобиль, в котором ехала врач Мария Сандио и её семья. В ДТП погибла Сандио и её муж. А их дети 14 и 16 лет госпитализированы с ранениями.
ДТП произошло в Альмерии. Сразу после аварии у водителя грузовика взяли тест на наркотики, который оказался положительным. Его задержали.
Сандио занимала руководящий пост в госпитале Наварры и считалась ключевой фигурой в борьбе с пандемией в этом регионе.