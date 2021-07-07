В Испании женщина и двое мужчины похитили и заперли в клетке человека

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Гражданская гвардия Испании задержала двоих мужчин и женщину, которые похитили жителя Сантоньи (провинция Кантабрия).
Похитителями оказалась пара — мужчина и женщина 42 и 43 лет. А также 45-летний мужчина. Им инкриминируют преступления, связанные с похищением людей, вымогательством, нанесением травм, грабежом, угоном двух автомобилей.
Инцидент произошел 17 июня, когда житель Сантоньи выехал из города Ноха на своем автомобиле, чтобы вернуться домой. По дороге его перехватила другая легковая машина, в которой ехали трое. Они вынудили его остановиться, избили, набросили мешок на голову и пересадили в свою машину. Жертву заперли в клетке, где периодически избивали и требовали выплатить 14 тысяч евро. В плену он провёл четыре дня. Затем похитители сами отправились в дом к своей жертве и забрали оттуда все ценности. Потом они отпустили пленника.