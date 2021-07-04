В Испании готовятся массовые протесты из-за убийства молодого человека

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На северо-западе Испании на понедельник намечены массовые протесты в связи с убийством 24-летнего жителя А-Коруньи Самуэля.
Молодого человека избили в ночь на субботу на улице Буэнос-Айрес. Почти два часа медики боролись за жизнь Самуэля, но от полученных травм он скончался.
По одной из версий, нападение на молодого человека носило гомофобный характер. В этой связи представители местного ЛГБТ-сообщества организовали целую серию манифестаций в разных городах автономного сообщества Галисия.
Между тем полиция задержала уже 13 человек, которые могут быть причастны к убийству. При этом правоохранительные органы не считают гомофобную версию приоритетной. Они считают, что конфликт произошёл на бытовой почве.