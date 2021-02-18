Во Франции задержаны мошенники, которые украли в Барселоне бриллиант

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Восемь человек арестованы во Франции в ходе совместной операции Национальной полиции Испании и французской полиции. Их обвиняют в краже бриллианта в Барселоне и других преступлениях.
Бриллиант был украден в январе 2020 году в каталонской столице. Мошенники притворились покупателями и во время демонстрации камня ловко подменили коробки. В краже участвовали трое, в том числе женщина, который выдавала себя за эксперта по драгоценным камням и якобы должна была проверить подлинность блиллианта. А один из сопровождавших её мужчин оставил отпечатки своих пальцев на коробке, что теперь станет доказательством его вины в суде.
На счету банды ещё ряд громких преступлений. Например, кража 200 тысяч швейцарских франков у коллекционера старинных автомобилей в Цюрихе. И кража ещё одного бриллианта в отеле в Каннах. Стоимость этого камня оценивается в 4,5 млн евро.