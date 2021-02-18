В Аликанте две семьи устроили драку за квартиру, где умер жилец

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В Аликанте произошёл конфликт между двумя семьями, которые спешили занять внезапно освободившееся социальное жильё. Драка произошла ещё до того, как из квартиры вынесли тело жильца, занимавшего квартиру и умершего по естественным причинам.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, в дело пришлось вмешаться полиции. Инцидент произошёл на улице Мигель Эрнандес. Мужчина, живший в одной из квартир, относящихся к социальному жилью, скончался десять дней назад. Когда об этом стало известно, сразу две семьи попытались захватить освободившуюся жилплощадь.
Чтобы разнять дерущихся, на место приехали полицейские. Они выбили входную дверь и вошли внутрь. Там лежало тело умершего. Чтобы предотвратить захват квартиры, было решено установить «антивандальную» дверь.