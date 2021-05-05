Видео: в Испании прохожий спас пенсионерку, повисшую на балконе

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В испанском муниципалитете Калаорра (Риоха) прохожий спас пожилую женщину, которая повисла на перилах балкона.
Женщина, страдающая деменцией, повисла на балконе своей квартиры и застряла в таком положении. Проходивший мимо юноша смог залезть к ней на третий этаж и помог ей. На второй этаж он залез по лестнице, а дальше пришлось цепляться на элементы фасада.
Мама юного героя уже дала интервью местным СМИ: «Он должен был ее спасти, потому что у него большое сердце».