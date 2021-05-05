В Мадриде грабители захватили заложников в ювелирном магазине

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Вооруженные грабители во вторник днем ворвались в ювелирный магазин в районе Саламанка в Мадриде.
Они удерживали заложников и оказали сопротивление полиции, которая решилась на штурм здания. В результате ранение получил сотрудник магазина. Его состояние оценивается как «тяжелое». Также пострадал полицейский. Ему в голову отлетел фрагмент стены во время завязавшейся перестрелки. Он госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.
Задержан один грабитель. Между тем очевидцы утверждают, что преступников было трое.