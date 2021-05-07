Вскрылись новые подробности об отце пропавших на Тенерифе девочек

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Испанские СМИ сообщают некоторые подробности о 37-летнем жителе острова Тенерифе Томасе Химено. Он и обе его дочери пропали без вести полторы недели назад.
Издание 20minutos приводит слова одного из друзей Томаса, который описывает его как человека «энергичного, импульсивного, немного «хиппи», но при этом трудолюбивого». Знакомые Томаса не верят, что он мог причинить вред своим детям, и больше склоняются к версии о том, что он их где-то прячет.
Между тем издание La Vanguardia, ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщает, что у Томаса есть криминальное прошлое: у него были проблемы с наркотиками, участие в кражах и драках. Кроме того, у него есть неоплаченные автомобильные штрафы и попытки махинаций со страховками.
Более того, есть свидетели, которые утверждают, что он проявлял агрессию как к своей бывшей жене (матери девочек), так и к новой подруге. Сам процесс развода также сопровождался многочисленными конфликтами. Однако официальной жалобы в полицию со стороны жертв насилия не было.
Ранее сообщалось о том, что Томас руководил семейным бизнесом. Позже выяснилось, что он управлял несколькими компаниями, которые специализируются на выращивании растений. Семья владеет землями на Тенерифе.
Как ранее сообщала noticia.ru, в минувший вторник местный житель Томас (из состоятельной семьи, управляет семейным бизнесом) должен был отвезти годовалую Анну и шестилетнюю Оливию к своей бывшей супруге. Но вместо этого он отправил ей сообщение, где заявил, что больше она их не увидит. В тот же день поздно ночью он погрузил вещи на свой катер и куда-то отплыл. На следующее утро пустую лодку нашли дрейфующей около берега. В море плавало детское автокресло, а на борту катера обнаружили следы крови.