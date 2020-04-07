Вечерние овации на балконах создали идеальные условия для испанских грабителей

В Мадриде преступники ограбили аптеку во время вечерней акции, которую ежедневно устраивают сидящие на карантине испанцы.
В 20:00 испанцы дружно выходят на балконы и громко аплодируют медицинским работникам и вообще всем, кто борется в коронавирусом. Плохая новость в том, что этим начали пользоваться грабители. Когда стоит шум и всеобщее внимание сосредоточено на овациях, легче свершить преступление.
Так, на минувшей неделе, двое злоумышленников в 20:00 зашли в аптеку в районе Санчинарро, и угрожая пистолетом единственному сотруднику, похитили все деньги. Их добычей стала сумму в 600 евро. Большинство покупателей сейчас предпочитают расплачиваться банковскими картами.Темы: Происшествия Мадрид