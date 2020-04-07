Сидящий на карантине француз отправился в Испанию за сигаретами и заблудился

В период карантина житель французского Перпиньяна решил съездить за дешёвыми сигаретами в Испанию, но заблудился.
Как сообщаются испанские СМИ, мужчина успешно пересёк границу, купил сигареты, но на обратном пути заблудился в в Пиренеях. Его автомобиль съехал в горный ручей. Француз начал замерзать и проголодался. К его поискам подключили вертолёт спасателей. Курильщика обнаружили «измученным, дрожащим и дезориентированным» в районе приграничного муниципалитета Пертус.
Сэкономить на сигаретах не получилось. Нарушитель карантина оштрафован на 135 евро.Темы: Происшествия