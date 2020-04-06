Жители Севильи устроили подпольную мессу на крыше дома

Полиция разогнала участников подпольной церковной службы, которая проходила на крыше в районе Триана в Севилье в минувшее воскресенье. В мессе принимали участие по крайней мере девять человек. О странном собрании на крыше обычного жилого дома сообщили в полицию местные жители.
Местные власти пояснили, что подобного рода службы считаются грубым нарушением распоряжения указа правительства Испании о соблюдении режима повышенной готовности, который объявлен в стране в связи с агрессивным распространением коронавируса.
К тому же даже Архиепископство Севильи озвучило чёткие инструкции о том, как следует проводить богослужения в период карантина: без прихожан, в пустых церквях и с использованием онлайн-трансляций.Темы: Происшествия Севилья