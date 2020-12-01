В Валенсийском заливе произошло 22 землетрясения за одну ночь

В ночь на вторник в Валенсийском заливе зарегистрировано 22 землетрясения небольшой магнитуды.
Как сообщает испанский Национальный географический институт, самое сильное было магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.
Жители Валенсии подземных толчков не почувствовали. По крайне мере, сообщений на пульт дежурного региональной службы 112 не поступало.
В сентябре прошлого года международная команда учёных предупредила об увеличении разлома в море Альборан (самое западное в составе Средиземного). Этот разлом в 2016 году спровоцировал землетрясение силой 6,4 балла, которое затронуло юг Испании. В докладе учёные подчёркивали, что разлом по-прежнему активен и только растёт.Темы: Происшествия Валенсия