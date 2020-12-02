В Барселоне девушка упала с крыши, делая селфи

В Барселоне скончалась 28-летняя девушка, которая делала с подругами селфи на крыше.
Инцидент произошёл около 22:30 в районе Саррия — одном из лучших в городе. Как сообщили в местной полиции, это был несчастный случай. На место прибыли полицейские и медики. Девушку отвезли в госпиталь Hospital Clínic, где она скончалась от полученных травм.
Существует статистика аналогичных смертей с 2014 по 2018 год, которую приводит маркетинговое агентство Estudio 34. За этот период при таких же обстоятельствах погибли 50 любителей селфи. Больше всего в США, Индии, России и Испании.
В 2018 году каталонской полиции пришлось снимать с крыши 14-летнюю девушку, которая решила снять экстремальное фото на высоте восьмого этажа в районе Эшампле в Барселоне. Чтобы сделать эффектный снимок, она повисла на балке, выступающей на фасаде здания, а обратно залезть сама не смогла.Темы: Происшествия Барселона