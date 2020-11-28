Непогода в Валенсии: тысячи молний и град с вишню

Валенсия пережила в пятницу настоящий шторм. С проливными дождями, сильными порывами ветра и градом.
Как сообщили в Государственном метеорологическом агентстве (Aemet), за день в регионе зафиксировано рекордное для ноября число молний — 5425 разрядов.
В некоторых районах выпало больше 100 литров осадков на квадратный метр (например, в муниципалитетах Чера, Рекена, Альсира).
Кроме того, выпал град величиной с крупную вишню, или, как отметили метеорологи из Aemet, «больше в диаметре, чем монета в один евро».
Из-за непогоды пришлось на время закрыть порт Валенсии. Автомобильное движение было сильно затруднено. На железную дорогу между населёнными пунктами Патерна и Ла-Эльяна упало дерево, что привело к задержкам поездов.
Для Валенсии этот ноябрь стал самым дождливым с 1956 года.Темы: Происшествия Валенсия