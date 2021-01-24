В Валенсии пресекли битву между 150 подростками 

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Испанская Гражданская гвардия и местная полиция пресекли массовую драку, в которой собирались принять участие 150 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.
Сражение должно было состояться в городе Ла-Эльяна (провинция Валенсия), в местном парке. Сюда стянулись около 150 подростков. Некоторые вели себя очень агрессивно, подчёркивают в правоохранительных органах. Многие приехали из других населённых пунктов специально для участия в драке.
Стражи порядка заранее знали о планируемом сражении и вовремя перекрыли подступы к «полю боя». О причинах конфликта не сообщается.