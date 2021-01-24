Компания молодых людей забросала полицейских бутылками в Сан-Себастьяне

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В Сан-Себастьяне в ночь на воскресенье группа молодых людей проявила агрессию в отношении сотрудников полиции, сообщают испанские информационные агентства.
Через социальные сети молодые люди организовали в старой части города ботельон (совместное распитие алкогольных напитков на свежем воздухе, - прим. noticia.ru). При этом из-за пандемии коронавируса массовые собрания в Стране Басков запрещены и действует комендантский час. На этой неделе заболеваемость в регионе превысила 500 случаев на 100 тысяч жителей.
К месту гуляний приехала местная полиция. Но участники ботельона встретили её агрессивно: бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы. В итоге молодёжь всё же разогнали. Задержаны несколько человек (а всего было около 30). Постарадли два двое агентов полиции.
Испанские чиновники уже неоднократно призывали молодёжь приостановить ботельоны хотя бы на время пандемии.