В Испании изъято 122 тонны просроченного мяса для больниц и школ

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Гражданская гвардия Испании конфисковала более 122 тонн мясных продуктов и арестовала 14 человек за распространение просроченной продукции.
Распространявшие некачественное мясо компании работали в провинциях Мадрид, Толедо и Малага. Как говорится в заявлении Гражданской гвардии, они умышленно ставили неправильную маркировку и скрывали реальный срок хранения, меняя этикетки. При этом мясо — говядина, свинина, куры и кролики — предназначалось для медицинских и учебных учреждений.
Задержанным инкриминируются преступления, связанные с безопасностью и качеством пищевых продуктов, принадлежность к преступной группе, мошенничество, подделка документов.