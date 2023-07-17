В Теруэле пациент уехал из больницы домой на скорой помощи

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Пациент одной из больниц в Теруэле угнал машину скорой помощи, чтобы побыстрее добраться домой после выписки.
Мужчина объяснил, что живёт в деревушке в 192 км от Теруэля. Поэтому такой вариант был для него самым удобным. Он просто сел в машину скорой, которая стояла у входа, и уехал, пока водитель забирал пациента для перевозки в другое медицинское учреждение. Добравшись домой, он позвонил в полицию и рассказал, где оставил автомобиль.
Мужчине предъявлено обвинение в краже транспортного средства.