В Испании ликвидировали опасную секту

Последние новости Испании на русском языке
Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту La Familia del Alma. Задержаны трое руководителей на вилле в Побла Торнеса (Кастельон, Валенсия).
Обвинения: незаконное объединение, вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальная агрессия, разглашение секретов и другие. Правоохранительные органы насчитали более 100 пострадавших. В основном это жители Кастельона, Барселоны и Таррагоны.
Секта предлагала терапию с использованием шаманских ритуалов и наркотиков. И требовала 10 тысяч евро за доступ к ближайшему окружению «учителя».