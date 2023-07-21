Новая напасть: на Тенерифе появились опасные гигантские улитки

На острове Тенерифе стали попадаться гигантские африканские улитки. Об этом предупредили в RedEXOS — организации, которая мониторит присутствие инвазивных видов растений и животных.

Размер такой улитки может достигать 30 сантиметров. Опасность её в том, что она является переносчиком паразита, который вызывает у человека менингит. Поэтому её нельзя трогать. Впрочем, заразиться можно и через овощи, на которых успела посидеть улитка.

Ну а ещё она крайне прожорлива и способна поедать даже штукатурку со стен.