В Судане из-за военного переворота заблокирован музыкальный коллектив из Испании

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Испанский музыкальный коллектив Baiuca оказался заблокирован в суданском Хартуме из-за произошедшего в стране военного переворота, сообщили дипломатические источники РИА Новости.
Пять музыкантов из автономного сообщества Галисия прибыли в Хартум для участия в фестивале SAMA Music Festival за несколько часов, до того как суданские военные объявили об аресте премьер-министра и других членов правительства. Во вторник Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в международный аэропорт Хартума и из него.
"Испанское посольство находится в контакте с этой музыкальной группой, а также с их представителем, чтобы представить необходимую консульскую помощь, учитывая сложившиеся в стране обстоятельства", - сообщил источник.
В среду авиационные власти Судана отменили решение о закрытии аэропорта Хартума. В связи с этим менеджер группы Алан Кейпо заявил, что надеется на возвращение музыкантов в ночь на субботу. Пока они нашли укрытие в помещении посольства.
Как сообщает газета Voz de Galicia, по словам менеджера, фактическая работа аэропорта возобновится в пятницу и авиакомпании продают билеты на рейсы, начиная с этой даты. Таким образом, музыканты могут вернуться в Испанию вечером в пятницу или в первые часы субботы, сказал Кейпо.
Источник: РИА Новости