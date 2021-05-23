В статуе динозавра под Барселоной нашли труп мужчины

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В муниципалитете Санта-Колома-де-Граманет (провинция Барселона) обнаружено тело мужчины. Труп лежал внутри огромной статуи динозавра, установленной прямо на улице.
Страшную находку обнаружили отец и сын, которые всегда гуляют в этом районе. Они сразу вызвали полицию и спасателей. Чтобы извлечь тело из динозавра, потребовалось задействовать спецтехнику.
На теле 40-летнего мужчины не нашли никаких следов насильственной смерти. По предварительной версии, он залез в динозавра, чтобы переночевать, и умер внутри.