В Испании ревнивый пенсионер убил молотком 81-летнюю жену

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Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности убил молотком свою 81-летнюю жену.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Mundo, в ночь на среду полиция прибыла по вызову в столичный квартал Мораталас. Один из соседей сообщил, что слышал крики женщины, просившей о помощи из окна своего дома. Подозреваемый сам открыл правоохранителям дверь и признался в преступлении. В гостиной полицейские обнаружили окровавленную женщину и лежащий рядом молоток. Пострадавшая была доставлена в больницу и позднее скончалась. Ей был 81 год.
"Она гуляла со всеми мужчинами района. Я не раскаиваюсь, она заслужила это и даже еще больше", - сказал ее муж полицейским.
Пара состояла в браке более 40 лет. Соседи сообщают о частых ссорах в их доме, в основном, по вине мужчины, которого они называют ревнивым и стремящимся контролировать супругу.