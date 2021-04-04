В соцсетях обсуждают безумный прыжок футбольного фаната в Бильбао

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Молодой человек — болельщик футбольного клуба «Атлетик» — залез на светофор в Бильбао и прыгнул оттуда на землю, приземлившись на спину.
Инцидент произошел перед матчем между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом». По всей видимости, фанат планировал приземлиться на руки своих товарищей, но те в последний момент расступились. Падение было очень жестким, но молодой человек сразу встал победно поднял руки к небу.
Видеозапись прыжка попала в Интернет и вызвала бурное обсуждение. В основном в критическом ключе. Фанатов «Атлетика» обвиняют в вандализме и опасном поведении.