В Испании ликвидирована банда контрабандистов на скоростных катерах

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В Испании задержаны около 100 членов преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков из Марокко в Испанию. При этом использовались мощные скоростные катера.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News, в ходе рейдов по южной Испании и Франции было обнаружено около пяти тонн конопли. Подозреваемые перевозили наркотики в глубь страны по испанской реке Гвадалквивир, а затем замаскировали их в грузовиках с фруктами, чтобы отвезти во Францию.
Было обнаружено около 5040 кг гашиша (смолы) и 230 кг марихуаны (растений).
Банда также обвиняется в снабжении других преступных групп лодками, экипажами, продовольствием и топливом.
В ходе рейдов полицейские также изъяли фальшивую винтовку, электрошокер, навигационное и коммуникационное оборудование и транспортные средства, которые, по их словам, использовались для контрабанды наркотиков.