В руинах испанской церкви нашли тело 14-летней девушки

Последние новости Испании на русском языке
В Алькала-ла-Реаль (Хаэн) среди руин заброшенной церкви нашли тело 14-летней девушки. По подозрению в убийстве уже задержан 22-летний юноша, сообщает в среду агентство EFE.
Во вторник поздно вечером в полицию позвонил предполагаемый убийца и сообщил, что расправился с девушкой возле крепости Де ла Мота. Вскоре обнажённое тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено в руинах заброшенной церкви. Её личность установлена. Юноша задержан.
И жертва, и убийца — граждане Испании.