В Европу из Испании попали яйца с сальмонеллой 

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (ECDC и EFSA соответственно) опубликовали отчет, предупреждающий о вспышке сальмонеллы.

Известно о 272 случаях в пяти странах ЕС и в Великобритании. 25 человек госпитализированы, двое мужчин скончались.

Установить источник заражённых яиц пока не удалось, но известно, что он расположен на одной из испанских ферм.

В самой Испании выявлено 22 случая заражения.