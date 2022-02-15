Испанское судно затонуло у берегов Канады, есть погибшие

Последние новости Испании на русском языке
Испанское рыболовное судно Villa de Pitanxo затонуло у берегов Канады.
На борту находились более 20 человек. Пока известно о четверых погибших, около 17 числятся пропавшими без вести. Троих подобрали моряки с другого испанского судна, оказавшегося рядом. Они находятся в состоянии шока и переохлаждения.
Почти все члены экипажа затонувшего судна — испанцы. Также на борту были перуанцы и два моряка из Ганы.
В момент кораблекрушения судно находилось в 250 милях от берега.
Поиски пропавших продолжаются.