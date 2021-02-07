В результате авиакатастрофы в Испании погибли двое

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в воскресенье в центральной части Испании.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.
"Два человека погибли в результате крушения самолета, в котором они летели. Инцидент произошел в районе аэродрома [города Толедо] Альгодор", - говорится на сайте службы.
Уточняется, что погибшие - 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.