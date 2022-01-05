В провинции Барселона разогнали новогоднюю оргию

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Полиция разогнала в провинции Барселона участников оргии, которые не соблюдали правила безопасности, введённые в связи с распространением коронавируса.
Об оргии стало известно после звонка от соседей, к которым по ошибке зашли спешащие на вечеринку люди. Выяснилось, что для новогодней оргии специально арендовали дом и пригласили туда проституток. Сообщается, что все участники незаконного собрания были американскими туристами. Всего полицейские насчитали около 70 человек, не считая тех, кто закрылся наверху в спальнях.