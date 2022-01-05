Из мадридского госпиталя украли 16 эндоскопов на полмиллиона евро

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Национальная полиция Испании расследует кражу 16 эндоскопов из госпиталя Ла-Пас в Мадриде.
Неизвестные вынесли из госпиталя аппараты для проведения колоноскопии и гастроскопии. Стоимость каждого прибора оценивается в 30 тысяч евро. Инцидент произошёл 29 декабря. Кабинет, где хранились эндоскопы, не был заперт. На следующий день представители госпиталя написали заявление в полицию.
Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как из госпиталя выходят подозрительные люди с чемоданами.