На пляже в Испании перевернулась лодка с королями-магами

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В разных городах Испании прошли торжественные шествия волхвов, или королей-магов, как их здесь называют.
Это один из самых любимых в стране праздников, который каждый год с нетерпением ждут все, но особенно дети, которым дарят подарки и осыпают конфетами. По всей Испании прошли адаптированные под условия пандемии праздничные шествия с непременной кавалькадой библейских волхвов: Мельхиора, Гаспара и Вальтасара.
Кое-где прибытие волхвов было весьма необычным. Так, в Оропесе (Кастельон) короли-маги прибыли к детям по морю на лодке. Они планировали эффектно высадиться прямо на пляже, но лодку перевернуло волной, и все трое оказались за бортом. Впрочем, волхвы всё равно поздравили ожидавших их на берегу детей.