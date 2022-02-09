В полиции заявили о задержании самого беспечного грабителя в Каталонии

Полиция Каталонии задержала грабителя, которого называют самым беспечным среди всех преступников в регионе. Он забыл на месте преступления свой телефон, сам позвонил на него и пришёл его забрать.

Инцидент произошёл в Лериде, где жертвой ограбления стала сотрудница клининговой компании. К ней подбежал мужчина и, угрожая ножницами, отобрал сумку. Убегая, он выронил свой мобильный телефон. Его пострадавшая отдала полицейским. Вскоре грабитель сам позвонил и объяснил, что потерял свой телефон. Полицейский, в свою очередь, представился прохожим, который нашёл телефон на улице. Договорились о встрече.

В назначенное время грабитель пришёл прямо к полицейским, которые его задержали. Выяснилось, что на счёту задержанного ещё несколько ограблений.