В Перми мужчина попытался задушить ребёнка из Испании

Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми.

Как выяснил суд, 20-летний житель Перми до нападения на ребенка выпивал с другом, а потом отправился прогуляться. Мужчина шел по улице мимо кафе, где за столиком сидела компания. Их разговор привлек его внимание. Он снял шнурок с кроссовка и сделал из него петлю-удавку, которую накинул на ребенка. Мальчика спасла от удушения его мама, сидевшая рядом: она быстро засунула свою руку под петлю на шее сына, ее друзья помогли оттащить от ребенка нападавшего. Позднее пермяку предъявили обвинение в хулиганстве.

Пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, приехавший в Пермь вместе с мамой в гости к бабушке и дедушке.

Подсудимый во время судебного заседания заявил, что мальчик ему "не понравился", но не мог объяснить, почему именно. По словам мужчины, он плохо помнит события, так как был пьян.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - отметили в суде.

Также фигурант дела должен выплатить семье ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, уточнили в суде.

Источник: РИА Новости