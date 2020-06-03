В Испании поезд сошёл с рельсов

Один человек погиб, двое пострадали, когда поезд частично сошел с рельсов после столкновения с внедорожником в муниципалитете Самора в Испании.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание ABC, внедорожник слетел с эстакады и упал на рельсы, где проезжал поезд. В результате удара локомотив сошел с рельсов, находящиеся внутри два машиниста пострадали и были позже доставлены в больницу. Водитель автомобиля скончался.
На место происшествия прибыли службы спасения и сотрудники полиции.Темы: Происшествия