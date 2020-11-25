В Мексике вынесли приговор убийцам племянницы экс-президента Испанской федерации футбола

Мексиканские власти приговорили к 80 годам тюремного заключения двоих мужчин, признанных виновными в гибели гражданки Испании Марии Вильяр — племянницы бывшего президента Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяр. Девушка была похищена и убита в 2016 году.
Вильяр похитили, когда она садилась в такси в деловом районе Санта-Фе в Мехико. Через два дня её тело обнаружили в другом штате. Сначала похитители требовали выкуп (более 3 тысяч долларов), и получили его. Но всё равно убили заложницу. Известно, что муж Вильяр обращался за помощью в федеральную полицию.
Один из осуждённых — бывший сотрудник правоохранительных органов.
Вдовец остался доволен приговором, но возмущён затянувшимся судебным разбирательством.Темы: Происшествия