В Испании у похитителей людей нашли 250 литров мощного растворителя

Гражданская гвардия провела операцию под названием Taynik, в ходе которой были задержаны главари банды, похищавшей людей.
В частности им приписывают похищение жителя Хихона, которого пять дней продержали на промышленном складе в пригороде Валенсии. Мужчину похитили, угрожая огнестрельным оружием, и увезли в багажнике. На следующий день преступники связались с родственниками жертвы и потребовали выкуп в 5 миллионов евро.
Заложника удалось освободить, а похитителей задержать, несмотря на все меры предосторожности, которые те предпринимали. При обыске у них нашли фальшивые документы, номерные знаки, балаклавы, кандалы, сигнальные ракеты. Но больше всего агентов заинтересовали большие ёмкости и 250 литров жидкости, которую в криминальном мире применяют для растворения трупов.
Сообщается, что задержанным 38 и 51 год. Они — жители небольших муниципалитетов в Мадриде.Темы: Происшествия