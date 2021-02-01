В Марбелье нарушитель комендантского часа натравил на полицейских собаку

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В Марбелье после атаки стаффордширского терьера ранены сотрудники полиции. Как сообщают местные СМИ, собаку натравил молодой человек, который нарушил комендантский час.
Про данным Diario Sur, около 3:30 в субботу в урбанизации Линдависта полицейские остановили на улице молодого человека и потребовали документы. Нарушитель комендантского часа, говоривший только по-английски, объяснил, что не носит с собой документы и заявил, что живёт на этой улице. Тогда агенты решили проводить его до дома.
По дороге молодой человек пытался снимать их на камеру мобильного телефона. Полицейские заявили, что это запрещено законом. Начался словесный конфликт, юноша оттолкнул одного из полицейских и побежал домой. Полицейские погнались за ним и догнали прямо у дверей. В этот момент из дома вышла мать молодого человека с собакой. Парень тут же отдал команду атаковать. Собака набросилась на полицейских, покусав им руки и ноги.
Оба агента были доставлены в госпиталь. Сейчас они находятся в вынужденном отпуске и проходят лечение.