В Испании отправили за решётку мужчину без маски

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В Валенсии 28-летнего испанца, который отказывался надевать маску, отправили за решётку.
Как сообщает агентство Europa Press, мужчину остановили на улице полицейские, так как он стоял без маски возле больницы. Сначала он заявил, что у него нет маски. А когда полицейский попытался вручить ему маску, ответил, что не будет её надевать, потому что «не хочет». При этом он подчеркнул, что у него нет никакой болезни или другой уважительной причины не носить маску.
Полицейским так и не удалось убедить молодого человека, поэтому его арестовали. Позже выяснилось, что его уже неоднократно задерживали. Нарушителю выбрали меру пресечения в виде помещения под стражу.