Землетрясение повредило кафедральный собор в Гранаде

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Фасад кафедрального собора Гранады повреждён из-за серии землетрясений, которые в последние дни сотрясали регион.
Вершина одной из башен собора дала трещину, а другая частично обрушилась, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на Архиепископство Гранады. Проведённая накануне проверка выявила повреждения главного фасада. В связи с этим территорию вокруг собора огородили. На месте ведутся работы.
Архиепископство Гранады также проверило другие церкви, расположенные в муниципалитетах, наиболее пострадавших от землетрясений на этой неделе, и не обнаружило структурных повреждений.