В Малаге произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера произошло у берегов испанской Малаги в пятницу вечером. Об этом сообщает Национальный институт географии.
Эпицентр находился в море между Фуэнхиролой и Бенальмаденой на глубине 60 километров. Сейсмическая активность была зафиксирована в 22:07.
Это уже четвёртое землетрясение в Испании за последнее время. В среду толчки были зафиксированы в районе мыса Кабо-де-Палос на юго-востоке Испании. Толчки ощущались в нескольких муниципалитетах Аликанте. Их сила составила 3,6 балла. Ранее подземные толчки были зафиксированы на побережье Коста-Брава. Сила составила 3,5 балла. В воскресенье серия землетрясений произошла в Наварре. Сила толчков составляла до 4 баллов по шкале Рихтера.Темы: Происшествия Малага