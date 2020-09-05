На Испанию надвигается шторм

Метеорологи предупредили о погодных аномалиях, которые могут обрушиться на некоторые регионы Испании на следующей неделе.
Как сообщает Meteored, готовиться к непогоде стоит жителям Балеарских островов, Валенсии и Мурсии. Атмосферный феномен под названием Gota fria («холодная капля») характерен для средиземноморского побережья Испании, особенно в начале осени. Синоптики связывают его с потоками холодного воздуха, который сталкивается с воздушными массами над Средиземным морем. Часто Gota fria приводит к формированию штормов и иногда оборачивается стихийными бедствиями.
По прогнозам сервиса Meteored, Gota fria может прийти в Испанию уже в понедельник. Тем временем официальное метеорологическое ведомство Aemet прогнозирует в понедельник облачность и не исключает штормов. Во вторник ожидаются дожди с вероятностью до 80%.Темы: Происшествия Валенсия Пальма де Майорка Мурсия