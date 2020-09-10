На испанском пляже изнасиловали 50-летнюю туристку

В Испании ищут преступника, напавшего на 50-летнюю женщину посреди дня на пляже в Мурси.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mirror, 50-летнюю туристку изнасиловал и ограбил неизвестный чернокожий мужчина, когда она загорала на уединенном нудистском пляже. В местной полиции отметили, что это случилось днём в бухте Кала-Деснуда в Мурсии. По словам жертвы, она пришла на пляж искупаться и позагорать, но внезапно к ней подошел незнакомец, толкнул ее на камни и надругался над ней. Уточняется, что преступник также украл у туристки телефон и сумку.
Спугнуть насильника удалось другой паре, которая спускалась с горы и увидела на пляже мужчину и женщину. Подойдя ближе к бухте, они услышали крики и плач туристки.
«Женщина все время говорила, что ее изнасиловали. Этому мужчине было около 30, он был в шляпе, коротких штанах и коричневой футболке», — пояснили очевидцы инцидента.
Между тем испанские СМИ уточняют, что жертве 52 года. А местечко, где совершено нападение, называется Масаррон. Местные жители жалуются, что в последнее время здесь стало небезопасно. По их словам, с тех пор, как в этой зоне запретили передвигаться на автомобилях, полиция сюда просто не доезжает.Темы: Происшествия Мурсия