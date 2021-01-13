В Малаге освобождены мужчина и женщина, похищенные из-за долгов

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В Малаге агенты Национальной полиции провели спецоперацию, в ходе которой были освобождены заложники и арестованы их похитители.
Мужчина и женщина (41 и 42 лет соответственно) были похищены из-за долга в 100 тысяч евро. Кредиторы требовали немедленно погасить задолженность. Пара провела 72 часа в квартире в Малаге. Их заставили связаться с родственниками и потребовать выкуп. Родные одной из жертв обратились в полицию.
В результате полицейской операции были задержаны похитители. Ими оказались двое испанцев 35 и 43 лет.
Известно, что 100 тысяч евро пара взяла в долг для развития бизнеса, который в итоге прогорел.