Жители Мадрида разграбили застрявшую в снегу фуру с продуктами

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В мадридском районе Мораталас местные жители разграбили фуру-рефрижератор, перевозившую продукты и застрявшую из-за снегопада.
Инцидент произошёл в минувшую субботу. В Интернете появилось видео, снятое из окна расположенного неподалёку дома. На нём видно, как десятки людей вытаскивают из фуры коробки с едой и убегают с ними. Это было несложно, потому что водитель был вынужден бросить автомобиль вместе с грузом и отправиться домой. Местные жители быстро взломали задние двери фуры и получили доступ к 20 тоннам продуктов. Вскоре водитель вернулся и попытался остановить процесс разграбления, но встретил отпор и угрозы в свой адрес. Тогда он позвонил в полицию, которая приехала и установила возле фуры патруль.