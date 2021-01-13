Крыса поставила под угрозу бизнес известной сети пиццерий в Испании

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Короткий видеоролик серьёзно подорвал репутацию одной из самых крупных сетей пиццерий в Испании — Telepizza. На нём видна крыса, которая спокойно бегает по столу и заглядывает в шкафы.
Ролик снят в муниципалитете Сантурсе в провинции Бискайя (Страна Басков). Автор выложил его в Twitter. В компании отреагировали незамедлительно. «Это единичный случай в Сантурсе (Бискайя), связанный с проблемой грызунов в этом районе. Магазин прошел все проверки, и вчера мы провели еще одну», - оправдывается представитель Telepizza.
«В Telepizza мы строго следим за соблюдением всех мер безопасности и гигиены на всех наших предприятиях… Все наши сотрудники неукоснительно соблюдают протоколы очистки и дезинфекции. Эпизод произошел за пределами компании, он затронул одно из наших помещений, и городской совет уже работает над его решением. Кроме того, была нанята компания, специализирующаяся на вредителях, чтобы продезинфицировать все оборудование и помещения и проводить периодические проверки», - говорится сообщении.