В Мадриде застрелен мужчина, угрожавший прохожим ножом

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Национальная полиция застрелила в Мадриде мужчину, который угрожал прохожим кухонным ножом и напал на полицейского, сообщила радиостанция COPE.
Отмечается, что нападавший – 35-летний бездомный мигрант, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, передает РИА Новости.
ЧП произошло около медицинского центра в районе Вильяверде. Сотрудники закрыли центр и вызвали полицию. После прибытия на место полицейского патруля мужчина напал на представителя правопорядка, который был ранен в руку.
Раненых среди прохожих нет. Полиция отрицает версию теракта.