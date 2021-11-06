В Испании освобождены девушки, которых держал взаперти отец

Национальная полиция Испании задержала выходца из Йемена, который держал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет, сообщило ведомство.

Как передает РИА Новости, он покинул свою страну в 2014 году, взяв с собой двух дочерей и двух племянниц, не имея никакого разрешения от матери последних, своей сестры. С этих пор они жили в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Турции. В итоге семья перебралась в испанскую Мурсию в марте 2020 года. Одна из дочерей и одна племянница несовершеннолетние, уточняется в сообщении полиции.

В сентябре прошлого года представитель неправительственной организации, которая занимается помощью людям в сложной жизненной ситуации, обратилась в полицию с жалобой на то, что четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, живут "в полном подчинении мужчины".

В ходе следствия выяснилось, что девушки общались только с представителями неправительственной организации и всегда в присутствии родственника. На вопросы о том, где находятся матери, он давал разные ответы.

При осмотре квартиры выяснилось, что продукты питания находились в комнате мужчины, который их распределял по своему усмотрению. Все девушки были крайне худыми. Кроме того, подозреваемый избавился от телевизора, радио и другой электроники.

При обыске были обнаружены наличные (5 тысяч евро и 2,5 тысячи американских долларов), условия в квартире были крайне плохими – окна были заклеены, а матрасы в плохом состоянии с точки зрения санитарии.

Испанские власти связались с матерью племянниц, которая сообщила, что не знала о них последние восемь лет.